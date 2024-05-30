Orhangazi Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe müdürlüğü ile birlikte Orhangazi’de faaliyetlerini sürdüren Aile Destek Merkezi (ADEM) 3.Dönem sonu organizasyonu Cumhuriyet Alanı’nda açıldı. Farklı branşlarda kurslara katılan kadınlara sertifikalarının verildiği sergi programına Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Aile Destek Merkezi (ADEM) Orhangazi’nin 3.Dönem sonu organizasyonu Cumhuriyet Alanında renkli görüntülerle açıldı. Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan yardımcıları İbrahim Altuntaş ve Lütfi Bakırdan, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe müdürü, okul müdürleri ve davetlilerin katıldığı sergi ve sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan ADEM Orhangazi Koordinatörü Ayşegül Zor Proje kapsamında kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, bu amaçla kadınların yeteneklerini keşfetmesini, çalışma hayatına katılımlarını kolaylaştırmayı ve onların daha üretken hale getirmeyi amaçlıyoruz dedi. Ayşegül Zor, 3 aylık dönemlerde tekstil, seramik, kuaför, okuma yazma, punch ve makrome alanlarında açtıkları kurslarda 192 kadına ulaşıldığını, 68 çocuğun da gelişiminin hedeflendiğini ifade etti.

ADEM’i çok önemsiyoruz

Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu ise ADEM projesinin hayata geçmesinde bir çok kurumun katkısı olduğunu belirterek, bu proje bizlerin son derece önemsediği bir proje. ADEM ile Orhangazi’de kadınlarımızın hayatına dokunabilmek onların yaşamlarını etkilemek çok güzel dedi. Konuşmaların ardından ise 3.dönem kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreninin ardından ise protokol üyeleri Cumhuriyet Alanı’ndaki sergiyi gezdi.