Her ay bizi türlü sıkıntıya sokan, kimimizi ağrı kesicilerle romantik bir ilişkiye iten, kimimize diyet bozduran, hormonlarımızı çığırından çıkarıp duygularımızla oynayan ama bir yandan da içimize su serpen, "Oh, her şey yolunda!" dedirten, tatlı-sert misafirimiz: Adet kanaması.

Çünkü adet kanamasından daha sıkıntılı bir şey varsa o da geciken adet kanamasıdır.

Eğer yakın gelecek planların arasında nur topu gibi bir evlat sahibi olup doya doya annelik etmek yoksa; çok az şey adet gecikmesi kadar korkutucu olabilir.

Çoğumuzun aklına hemen gebelik olasılığının gelmesi boşuna değil. Gerçekten de aktif cinsel hayatı olan sağlıklı kadınlarda adet gecikmesinin sebebi çoğunlukla hamileliktir, ancak bu başka olasılıklar olmadığı anlamına gelmez.

Lafı daha fazla uzatmayalım; işte adet gecikmesinin hamilelik dışında en yaygın 7 sebebi:

1. Stres: Stres, birçok sağlık sorununa neden olabilir ve adet gecikmesi de bunlardan biridir. Aşırı stresli olduğumuz dönemlerde vücudumuz hamilelik için uygun bir durumda olmadığımızı hissederek yumurtlamayı sağlayan hormonu azaltır. Yumurtlama olmadığında veya geciktiğinde elbette adet de gecikecektir.

Aşırı yoğun çalışıyorsanız veya hayatınızda büyük bir değişiklik olduysa-- farklı bir ülkeye taşınmak, iş değiştirmek gibi ya da sevdiğiniz birini kaybetmek gibi büyük bir üzüntü yaşadıysanız, adet gecikmesi duygusal strese bağlı olabilir-- kendinizi iyi hissetmeniz duygusal olarak stres yaşamadığınız anlamına gelmez.

2. Hastalık: Tıpkı duygusal stres gibi, fiziksel stres de adet gecikmesine yol açabilir. Normal şartlarda yumurtlamanın gerçekleşmesi gereken dönemde bir hastalık geçirdiyseniz, yumurtlama gecikmiş olabilir. Yumurtlama geciktiğinde adet de gecikir. Yani beklediğiniz misafirin gelmemesinin nedeni iki hafta önce geçirdiğiniz grip olabilir.

3.İlaçlar: Çeşitli ilaçlar, özellikle doğum kontrol ilaçları adet düzensizliklerine neden olabilir. Yeni bir ilaca başladıysanız veya kullandığınız bir ilacın dozunda değişiklik yaptıysanız, böyle bir yan etki olup olmadığını doktorunuza sorun.

Adet kanamasının çok hafiflemesi veya bazı aylar hiç olmaması, doğum kontrol haplarının oldukça sık karşılaşılan bir yan etkisi. Özellikle ilaca yeni başladığınızda, ilk birkaç adet döngüsü düzensiz olabilir. Aynı şekilde doğum kontrol hapı kullanmayı bıraktığınızda adet döngünüzün düzene girmesi birkaç ay sürebilir.

Adet düzensizliğine yol açabilen diğer ilaçlar: Antidepresanlar, kortikosteroidler ve kemoterapi ilaçları.

Bayanların adet ağrılarını dindirmek ve düzenlemek için birçok yardımcı doğal bitkiler bulunmaktadır. Kadınlar Adet söktürücü doğal bitkilere ve bu bitkilerle aynı işlevi gören ilaçlara yönelmektedir.

4. Kilo değişiklikleri ve vücut kitle indeksi: Özellikle anoreksia ve bulimia gibi yeme bozukluklarında adet kanamalarının durması çok sık rastlanan bir durum. Ancak adet düzensizliği için bu kadar ciddi kilo değişikliği şart değil. Çok zayıfsanız-- vücut kitle indeksiniz 8'in altındaysa, veya aniden fazla miktarda kilo kaybettiyseniz adet kanaması kesilebilir. Aynı şekilde fazla kilolu olmak veya aniden fazla miktarda kilo almak da adet düzensizliklerine neden olabilir.

5. Çok yoğun egzersiz: Bu durumun çoğunlukla profesyonel sporcular için geçerli olduğunu belirtelim. Yine de aşırı yoğun egzersiz programına başladıysanız adet düzeninin etkilenmesi muhtemel.

Özellikle yoğun egzersiz yapmanıza rağmen aldığınız kalori miktarını azaltırsanız adetiniz gecikebilir veya adet kanamaları durabilir.

6. Seyahat: Günlük alışkanlıklarınızda dramatik bir değişiklik olduğunda vücudunuzun buna alışması biraz zaman alabilir. Özellikle vücudunuzun alışık olduğu gece-gündüz saat düzeninde bir değişiklik olduysa hormon düzeyleri değişebilir ve doğal olarak adet düzeni de etkilenebilir.

Örneğin saat farkının fazla olduğu bir ülkeye seyahat ettiyseniz veya gece mesaisinde çalışmaya başladıysanız adet döngüsünde biraz düzensizlik olması normal.

7. Yaş: Adet görmeye yeni başlayan genç kızlarda

ilk birkaç yıl adet döngüsünde bir takım düzensizlikler olması normal kabul edilir. Birçok kadın yıllar içinde kanamaların hafiflediğini, ağrının azaldığını ve adet döngüsünün düzenlendiğini fark eder.

Menopoz öncesi de benzer bir durum söz konusu. Birçok kadın için menopoz döneminin en belirgin habercisi, normalde düzenli olan adet kanamalarının düzensiz olmaya başlamasıdır.

Ve son olarak...

Başlarken de vurguladığımız üzere adet gecikmesinin en olası nedeni hamileliktir. Eğer adet kanamalarınız hep düzenliyse ve bu ay olağan dışı bir şekilde geciktiyse, "Acaba?" diye endişelenmek daha çabuk adet görmenizi sağlamayacak. Ev tipi bir gebelik testi yapmak inanın ki bu stresi yaşamaktan daha kolay.