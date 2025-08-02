Ayşe Tokyaz’ın Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Esra Tokyaz, Ayşe ile birlikte hazırladıkları yapılacaklar listesini onun yokluğunda tamamlamaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Ayşe ile hiç ayrılmadıklarını belirten Esra Tokyaz, birlikte aynı üniversitenin gastronomi bölümünü kazandıklarını, ancak Ayşe'nin sağlık alanında eğitim görmek istemesi üzerine okulu bırakıp tekrar sınava girdiklerini söyledi. İkizinin yanında olabilmek için kendisinin de gastronomiyi bıraktığını ve hemşirelik bölümüne geçtiğini ifade etti. Ayşe’nin çok planlı, güler yüzlü ve yardımsever biri olduğunu belirten Esra, hayalleri uğruna her şeyi birlikte yaptıklarını anlattı.

Birlikte oluşturdukları hedefler arasında aynı hastanede çalışmak gibi planlarının olduğunu dile getiren Esra Tokyaz, artık bu hayalleri kardeşi yanında olmasa da gerçekleştireceğini belirtti. Ayşe’nin cebindeki son parayı bile yardıma ihtiyacı olanlara verdiğini söyleyen Esra, kardeşinin neşeli ve eğlenceli yapısıyla tanındığını aktardı.

Ayşe’nin sesini yaşatacağını ifade eden Esra Tokyaz, kardeşinin bu dünyadaki izini unutturmayacağını ve davasını sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Ayşe’nin kendisini izlediğine inandığını ve onun adına her şeyi en güzel şekilde yapmak istediğini vurguladı.