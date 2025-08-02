Uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi süreci kapsamında yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmelerde sona gelindi. Taraflar arasında yürütülen müzakereler sonucunda, işçilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin detaylarda uzlaşı sağlandı.

Protokolün bugün taraflarca imzalanmasının ardından, yeni dönem kamu işçileri açısından yürürlüğe girecek. Süreç, işçi sendikaları ve işveren arasında yapılan toplu pazarlığın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonuyla tamamlanmış olacak.