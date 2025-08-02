Çelik, Özgür Özel’in ifadelerinin Filistin davasını destekleyen kimse tarafından ciddiye alınmayacağını belirterek, bu tür sözlerin Filistin’in herhangi bir yerinde duyulması durumunda “İsrail propagandası” olarak değerlendirileceğini söyledi.

Ömer Çelik, Özgür Özel’in Türkiye’yi yurtdışındaki odaklara şikayet eden bir siyasi çizgi izlediğini ve başka çevrelere göre pozisyon aldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cesaretini sorgulamanın siyasi akılla bağdaşmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanının tüm parti mensuplarına siyasi faaliyetlerde tek rehberin “Hakk’ın rızası ve halkın duası” olması gerektiğini söylediğini hatırlatan Çelik, Erdoğan’ın hiçbir siyasi odaktan veya şahıstan çekinmeyeceğini tüm dünyanın bildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in siyonist faaliyetlerini daha ortada açık katliamlar yokken eleştirdiğini kaydeden Çelik, bu tutumun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da takdirle karşılandığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan’ın canı pahasına geri adım atmadığını ifade eden Çelik, Erdoğan’ın tüm siyasi hayatının bedel ödenmiş ve cesaretle şekillenmiş bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Hamas konusundaki açıklamaları nedeniyle Özgür Özel’i eleştiren Çelik, Özel’in önce Hamas’ı “terör örgütü” olarak nitelendirdiğini, ardından gelen tepkiler üzerine bu ifadesini değiştirmeye çalıştığını belirtti. Özel’in bu tutumunun İsrail yanlısı bir söylemi yansıttığını savunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yasaklı olduğu dönemde bile Hamas’ı vatanını savunan bir yapı olarak tanımladığını hatırlattı.

Bülent Ecevit’in Filistin politikasına atıf yapılarak bugünkü CHP politikasının meşrulaştırılmaya çalışılmasının gerçeklikle bağdaşmadığını belirten Çelik, merhum Ecevit’in DSP’yi kurarak CHP ile arasına net bir çizgi çektiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin “Mavi Vatan” tezine karşı çıkanların, Suriye ve Libya politikalarını eleştirenlerin ve Azerbaycan’a verilen desteği sorgulayanların CHP saflarında yer aldığını dile getirdi.

Ömer Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na yönelik her eleştirisinin, CHP içindeki siyasetsizliği ve skandalları örtme çabası olduğunu öne sürdü. Özel’in bu tür açıklamalar yerine CHP’yi daha sağlıklı bir çizgiye çekmeye çalışması gerektiğini söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmeye kalkıştıkça Özel’in daha ciddi ve tarihi hatalar yaptığını ve Erdoğan’ın siyasi hayatından ders çıkarmasının doğru bir yol olacağını belirtti.