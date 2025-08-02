İnegöl'e bağlı kırsal Çitli Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte mahalledeki çocuklar ile mevsimlik işçi çocukları açık hava sineması etkinliğinde buluştular. Açık havada sinema keyfini yaşayan miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Yapılan etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çitli Mahallesinde Muhtarı Mehmet Öztürk şu ifadeleri kullandı;

"Büyükşehir Belediyemizin Katkıları ile Evlatlarımızın Mutlu Olması, Kaynaşması, Sosyalleşmesi ve Teknolojik Aletlerden Bir Süreliğine Uzak Durmaları Açısından Düzenlediğimiz ÇİTLİ AÇIK HAVA ÇOCUK SİNEMASI Etkinliğimizden...

Evlatlarımız Köyümüzün Gelecek Nesilleri İleride ki Yöneticileri.

Onları Her Zaman Takip Ediyoruz Üzerine Düşüyoruz ve Onlara Faydalı Olmaya Çalışıyoruz

Dün Gece Mutlukluklarını Görmek Eğlendiklerini Görmez Paha Biçilemez Bir Duygu

İyi ki Varsınız Çocuklar

Canımızsınız Bizim

Akşam Ayrıca Mevsimlik İşçilerimizin Evlatlarını da Sinemamıza Getirerek Mutlu Ettik

Kolay Değil 1 - 2 Gün Değil 7 Ay Bir Çadırdalar

Onlarda Bizim Evlatlarımız...

Bursa Büyükşehir Belediyemize Böyle Güzel Etkinleri Bizlere Sağladıkları İçin Şahsım ve Köylülerim Adına Yürekten Teşekkür Ediyorum."

Kaynak: HABER MERKEZİ