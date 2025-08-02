Bu gaz, Halep’teki doğal gaz santralinde elektrik üretmek için kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık enerjiye dönüştürülecek. Bakan Bayraktar, günlük 6 milyon metreküpe kadar gazın Suriye’ye taşınacağını ve yıllık kapasitenin 2 milyar metreküpe ulaşabileceğini açıkladı.

Türkiye, Aralık 2024’te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’de hayatın normalleşmesi için enerji alanında da çalışmalar yürütüyor. Doğal gaz boru hatlarının onarımı tamamlanarak 21 Mayıs’ta Kilis’ten Halep’e uzanan bağlantı hazır hale getirildi. Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye’ye iletilecek.

Halep’te kullanılacak gaz sayesinde, bölgede üretilen elektrik miktarı yaklaşık iki katına çıkacak. Suriye’de günde 3-4 saat olan elektrik arzı, bu destekle 10 saate kadar yükselmiş olacak.

Bakan Bayraktar törende yaptığı konuşmada, 2017’den beri Afrin ve İdlib gibi bölgelere elektrik sağlandığını ve toplamda 8 ayrı noktadan Suriye’ye elektrik ihracatı yapıldığını söyledi. Bu çalışmalar tamamlandığında bağlantı kapasitesinin 860 megavata ulaşacağını ve Suriye’de 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Geçen Mayıs ayında Şam’a yapılan ziyaret kapsamında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalar doğrultusunda Halep’teki elektrik santrallerinin doğal gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir boru hattı projesi hayata geçirildi. Kilis’in Yavuzlu köyündeki ölçüm istasyonuna kadar getirilen hat, Suriye tarafında ilgili gaz şirketiyle iş birliği içinde kullanıma hazırlandı.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan’dan gelen gazın Kilis üzerinden Suriye’ye aktarılacağını, Yavuzlu ölçüm istasyonunda günlük 6 milyon metreküpe kadar gaz taşınacağını söyledi. Bu hattan yılda 2 milyar metreküp gazın Suriye’ye ulaştırılması hedefleniyor. Gazın Halep’te elektrik üretiminde kullanılmasıyla elektrik arzı önemli ölçüde artacak. Böylece Suriye’de yaşanan enerji sıkıntısı hafifleyecek ve günlük elektrik sağlama süresi 10 saate çıkacak.