Bakan Bolat, temmuz ayının Türkiye tarihinin en yüksek aylık mal ihracat rekorunun kırıldığı bir dönem olduğunu belirtti. Temmuzda 25 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Bolat, geçen yıl aynı ayda 22,5 milyar dolar olan ihracatın yüzde 11 artışla rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Bakan, küresel ticarette pandemi sonrası devam eden tedarik zinciri sorunları ve artan korumacılık gibi zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin direncini koruduğunu vurguladı. Bu dönemde Türkiye’nin ihracatta önemli başarılar elde ettiğine dikkat çekti.

Ocak-Temmuz dönemi ihracatının yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Bolat, geçen yıl aynı dönemde bu rakamın 148,7 milyar dolar olduğunu kaydetti. İlk yedi ayda ihracatın 7,7 milyar dolar arttığını ve yıl sonunda yüzde 5 civarında artışla yılı kapatma beklentisinin bulunduğunu söyledi.

Son 26 ayda 19 ayda ihracatta artış yaşandığını, 15 ayda ise aylık mal ihracat rekorları kırıldığını belirten Bakan, yıllık ihracat rakamının 269,4 milyar dolara çıkarak 270 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi.

Temmuz ayında ihracattaki hızlı artış ve ithalattaki yavaşlama sayesinde dış ticaret açığının son 9 ayın en düşük seviyesine indiğini aktaran Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,5’e yükselerek bu dönemin en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Bakan Bolat, zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen Türkiye’nin durmadan yoluna devam ettiğini ve rekorları tek tek kırdığını ifade etti.