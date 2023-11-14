Adet döneminde baş edemediğimiz problemlerden birisi de adet gecikmesidir. Geciken adet kanamalarını ve adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı doğada pek çok şifalı bitkiler ve çaylar vardır. Adet kanamalarını düzene sokan bitkiler ve çaylar, vücudumuzda herhangi bir yan etki oluşturmayacağı için çoğu kadın tarafından oldukça tercih edilen ve kabul görmüş yöntemlerdir. Adet gecikmesi, kadınları hamilelik ya da menopoz şüphesiyle oldukça stresli ve sıkıntılı bir duruma sokacaktır. Ayrıca kanamalardaki gecikmede daha stresli olmanızdan dolayı daha da artacaktır. Bu nedenle bitkisel ve tamamen doğal çözümlerle adet kanamalarınızı rahatlıkla düzene sokabilirsiniz. Ayrıca doğal şifalı bu çaylar sancılarınızı da azaltacağı için vücut sağlığınız açısından oldukça sağlıklı ve güvenilirdir.
Peki bu bitkiler ve şifalı çaylar hangileridir, nasıl tüketilimelidir? İşte cevapları...
- Dere Otu: Salatalarımızdan eksik etmediğimiz dere otunun aynı zamanda adet söktürücü özelliği vardır. Çiğ tüketildiği zaman adet söktürücü etkisini gösterecektir. Ancak rahim kasılmasını arttırdığı için ise hamilelik döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Siyah ve Mavi Koho: Ülkemizde ismi yeni yeni duyulan bu bitki Amerikalılar tarafından yıllardır adet söktürücü özelliğiyle ve adet kanamalarını düzene sokmak amacıyla kullanılıyor. Adet sancılarını azaltırken hormon dengesini de korumaya yardımcı olmaktadır. Adet döneminde sancıları azaltan bu bitki kadınların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu bitkileri çay olarak ya da salatalarınızda rahatlıkla tüketebilirsiniz.
- Havuç: Vitamin deposu olan havuç ise çiğ tüketildiği zaman adet kanamalarını düzene sokar ayrıca ağrıları da hafifletmektedir. Adet düzensizliği ve sancılı adet dönemi geçiren kadınlar bu dönemlerinde sık sık havuç tüketebilir. Adet söktürücü besinlerden birisidir.
- Zerdeçal: Vücudumuza pek çok faydası olan zerdeçalın son yıllardaki tüketimi oldukça artmıştır. Aynı zamanda adet söktürücü özelliği de bulunan bu bitki doğal ve sağlıklı bir tedavi ürünüdür. Zerdeçalı kurutup toz haline getirin ve bal yada yoğurtla karıştırarak tüketin. Yemeklerde yada salatalarda da sıkça kullanabilirsiniz. Zerdeçal bitkisi iyi bir adet söktürücü olup doğal tedavi yöntemlerin arasında yer almaktadır.
Adet Söktürücü Bitki Çayları
- Papatya ve Biberiye Çayı: Bu bitkilerin adet söktürücü etkisi vardır. Papatya ve biberiyeyi bir cezvede kaynatın. Günde iki bardaktan fazla içmemek şartıyla tüketebilirsiniz. Adet kanamanızın başlayacağını ve adet döngünüzün düzene girdiğini göreceksiniz.
- At Kuyruğu Otu ve Bal Kürü: Adet söktürmede oldukça etkili olan bu kürü de rahatlıkla tüketebilirsiniz. Az miktar at kuyruğu otunu bir bardak su ilave ederek kaynatın ve içerisine bir kaşık bal ilave ederek tüketin. Oldukça etkili ve doğal bitkisel yöntemlerden birisi olan bu kür kadınların adet dönemlerinde oldukça fayda sağlayacaktır.
- Kekik ve Civan Perçemi Çayı: 1 yemek kaşığı kekik ve 1 yemek kaşığı civan perçemi bitkisini bir cezvede kaynatın. Bitkileri süzdükten sonra günde 2 bardaktan fazla olmayacak şekilde tüketebilirsiniz. Sonucunda adet kanamalarınızın düzene girdiğini fark edeceksiniz.
- Hatmi Çiçeği İle Civan Perçemi: Adet söktürücü etkisinden dolayı en çok tüketilen karışımlar arasındadır. Adet dönemindeki herhangi bir belirti yada kanaması olmayan kadınlar özellikle bu çayı tüketebilirler. Adet kanamalarını düzenler ve sancıları hafifletir. Bir miktar bitki cezvede su ile kaynatılıp günde bir bardak tüketilebilir.
- Alıç: Adet söktürücü özelliği bulunan bir başka bitki ise alıçtır. Kaynar suyun içine az bir miktar alıç atıp 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Günde iki bardaktan fazla olmayacak şekilde tüketebilirsiniz. Önemli adet söktürücülerin arasında yer alan alıç stres ve yorgunluğu da azaltmaktadır.