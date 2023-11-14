Adet döneminde baş edemediğimiz problemlerden birisi de adet gecikmesidir. Geciken adet kanamalarını ve adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı doğada pek çok şifalı bitkiler ve çaylar vardır. Adet kanamalarını düzene sokan bitkiler ve çaylar, vücudumuzda herhangi bir yan etki oluşturmayacağı için çoğu kadın tarafından oldukça tercih edilen ve kabul görmüş yöntemlerdir. Adet gecikmesi, kadınları hamilelik ya da menopoz şüphesiyle oldukça stresli ve sıkıntılı bir duruma sokacaktır. Ayrıca kanamalardaki gecikmede daha stresli olmanızdan dolayı daha da artacaktır. Bu nedenle bitkisel ve tamamen doğal çözümlerle adet kanamalarınızı rahatlıkla düzene sokabilirsiniz. Ayrıca doğal şifalı bu çaylar sancılarınızı da azaltacağı için vücut sağlığınız açısından oldukça sağlıklı ve güvenilirdir.

Peki bu bitkiler ve şifalı çaylar hangileridir, nasıl tüketilimelidir? İşte cevapları...

Dere Otu: Salatalarımızdan eksik etmediğimiz dere otunun aynı zamanda adet söktürücü özelliği vardır. Çiğ tüketildiği zaman adet söktürücü etkisini gösterecektir. Ancak rahim kasılmasını arttırdığı için ise hamilelik döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Salatalarımızdan eksik etmediğimiz dere otunun aynı zamanda adet söktürücü özelliği vardır. Çiğ tüketildiği zaman adet söktürücü etkisini gösterecektir. Ancak rahim kasılmasını arttırdığı için ise hamilelik döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır. Siyah ve Mavi Koho: Ülkemizde ismi yeni yeni duyulan bu bitki Amerikalılar tarafından yıllardır adet söktürücü özelliğiyle ve adet kanamalarını düzene sokmak amacıyla kullanılıyor. Adet sancılarını azaltırken hormon dengesini de korumaya yardımcı olmaktadır. Adet döneminde sancıları azaltan bu bitki kadınların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu bitkileri çay olarak ya da salatalarınızda rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Ülkemizde ismi yeni yeni duyulan bu bitki Amerikalılar tarafından yıllardır adet söktürücü özelliğiyle ve adet kanamalarını düzene sokmak amacıyla kullanılıyor. Adet sancılarını azaltırken hormon dengesini de korumaya yardımcı olmaktadır. Adet döneminde sancıları azaltan bu bitki kadınların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu bitkileri çay olarak ya da salatalarınızda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Havuç: Vitamin deposu olan havuç ise çiğ tüketildiği zaman adet kanamalarını düzene sokar ayrıca ağrıları da hafifletmektedir. Adet düzensizliği ve sancılı adet dönemi geçiren kadınlar bu dönemlerinde sık sık havuç tüketebilir. Adet söktürücü besinlerden birisidir.

Vitamin deposu olan havuç ise çiğ tüketildiği zaman adet kanamalarını düzene sokar ayrıca ağrıları da hafifletmektedir. Adet düzensizliği ve sancılı adet dönemi geçiren kadınlar bu dönemlerinde sık sık havuç tüketebilir. Adet söktürücü besinlerden birisidir. Zerdeçal: Vücudumuza pek çok faydası olan zerdeçalın son yıllardaki tüketimi oldukça artmıştır. Aynı zamanda adet söktürücü özelliği de bulunan bu bitki doğal ve sağlıklı bir tedavi ürünüdür. Zerdeçalı kurutup toz haline getirin ve bal yada yoğurtla karıştırarak tüketin. Yemeklerde yada salatalarda da sıkça kullanabilirsiniz. Zerdeçal bitkisi iyi bir adet söktürücü olup doğal tedavi yöntemlerin arasında yer almaktadır.

Adet Söktürücü Bitki Çayları