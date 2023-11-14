Ada çayı Nedir?

En yaygın kullanılan bitki çaylarından biri olan Ada çayı sağlık ve bilim adamları tarafından önerilmişti. Alternatif tedavi yöntemlerinde çok fazla kullanılmaktadır. Ada çayı’nın diğer isimleri, kutsal bitki, salvia offcinalis,feuile,salvie folium,sauge olarakd bilinmektedir. Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki olmakla beraber yumuşak ve tatlı bir tadı vardır. Ada çayını kurutup veya toz şeklinde saklanabilir.

Ada Çayı nasıl hazırlanır?

Bir bardak sıcak suyun üzerine 2 çay kaşığı ada çayını ekleyin. 5-10 dakika kadar demlenmesini bekleyip ılık veya sıcak içilebilir. Tadı demleme şeklinden dolayı acı gelebilir. Bu durumda organik bal veya limonla tatlı haline getirilebilir. Ada çayı günde 2 fincan içilebilir.

Ada Çayının Faydaları

• Vücudumuzdan zararlı toksinleri atmamıza yardımcı olmaktadır.

• Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

• Hafızayı güçlendirir, alzheimer hastalarına tedavisinde kullanılan ilaçlarla aynı maddeleri içerdiği belirtilmiştir.

• Bronşit ve astım hastaları tarafında tüketildiğinde belirtileni hafifletir.

• İdrar yolu enfeksiyonun tedavisine yardımcı olur.

• Sindirim sistemi korur ve ishal hastalığına iyi gelmektedir.

• Karaciğeri temizlemeye yardımcı olur.

• Sakinleştirici özelli bulunur, stresi azaltır.

• Saç bakımında, kepek, yağlı saçlarda, saç diplerindeki enfeksiyon hastalıklarında durulama suyu olarak kullanılır.

• Saçların beyazlaşmasını engeller beyaz saçları zamanlar kendi saç rengine döndürür.

• Kan şekerini düşürür. Kan sekeri seviyesini düzenler.

• Diş eti iltihaplanmasında tedavi edici özelliği vardır. Ağız yaraları tedavisinde kullanılır.

• Sinirsel baş ağrılarını hafifletmektedir.

• Aşırı terlemeyi engellemektedir.

• Menopoz sonrasındaki belirtileri azaltmaktadır.

• Safra kesesinin çalışmasını düzenler.

• Boğaz ağrılarını hafifletmektedir.

• Ağız yaralarına aft yaralarına iyi gelmektedir. Bu yüzden gargara olarak kullanılır.

• Diyabet hastalığını önleyici etkisi bulunmaktadır.

• Romatizmaya ağrılarına iyi gelmektedir.

• Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakıp zayıflamanızı sağlar. Aynı zamanda metabolizmayı da güçlendirmektedir.