Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.

Vali Şefik Aygöl, Şubat Ayı İl Genel Meclisi Toplantısına katılarak Bilecik’te gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin meclis üyeleri ile birlikte değerlendirmelerde bulundu. Bilecik’te cazibe merkezi olabilecek niteliğe sahip bölgelerin gelişimini sağlamak için çalışmalar yapmanın önemini vurgulayan Vali Aygöl, “Şehrimiz Marmara Bölgesinin yoğunluğu içerisinde adeta bir vaha niteliğine sahip, bunu değerlendirmeliyiz” dedi.