Yalova’daki tüm belediyelerin ve İl Özel İdaresinin üyesi olduğu Yalova Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda YAKAB’ın dönem başkanlığına Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele seçildi.

YAKAB’ın Başkanvekilliklerine Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman seçilirken, encümen üyeleri de Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Tavşanlı Belediye Başkanı İsmail Arslan, Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan ve Subaşı Belediye Başkanı Turhan Canbay’dan oluştu. Plan Bütçe Komisyonu’na ise Tülay Özçelik, Hüseyin Ekin, Coşkun Parlak, Mahmut Doğan ve Seçkin Kaya seçildi. Sevda Yıldırım ve Doğan Çitil ise katip üyeler olarak görev yapacak.

YAKAB’ın şimdiye kadar başarılı işlere imza attığını dile getiren Başkan Yele, “Yeni dönemin ilk Yalova Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) toplantısını belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Beni oylarıyla YAKAB başkanlığına seçen tüm birlik üyelerimize çok teşekkür ediyorum. YAKAB katı atık gazıdan elektrik üretimi, katı atık sahasının işletilmesi gibi önemli projeler gerçekleştiriyor ve tesislerde üretilen elektrikle Yalova’nın enerji ihtiyacının karşılanmasında da katkısı var. Birlik olarak bu dönemde de güzel ve başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Yalova Katı Atık Birliği, Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Çınarcık, Esenköy, Taşköprü, Tavşanlı, Termal, Teşvikiye, Subaşı, Kadıköy, Kaytazdere, Koru, Yalova Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından seçilen üyeler ile doğal üye olan vali ve belediye başkanları dahil toplam 31 üyeden oluşuyor.