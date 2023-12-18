Sultan III. Selim annesi Mihrişah Valide Sultan için Çamlıca’da yer alan arazide bir bağ köşkü inşa ettirmiş. Daha sonra köşkün mülkiyeti Sultan Abdülmecit’e geçince köşk annesi Bezmialem Valide Sultan’a hediye edilmiştir. Bezmialem Valide Sultan yurt içinden ve yurt dışından getirdiği bitkiler ile araziyi adeta bir botanik bahçeye çevirmiştir. Bu bahçeye ise Validebağ Korusu adı verilmiştir. Yıllar sonra arazi Valide Sultan vefatından sonra Altunizade ailesinin mülkiyetine geçmiştir. Sultan Abdulaziz’in Paşalarından İsmail Zühtü Paşa, 1860 yılında burada çok güzel bir köşk inşa ettirmiştir. Daha sonra köşkü Sultan Abdülaziz’e hediye etmiştir. Ancak Abdülaziz bazı sebeplerden dolayı köşkü yıktırıp, günümüzdeki bildiğimiz yapıyı bir mimara inşa ettirmiştir. İnşası bitince annesi Pertevniyal Valide Sultan’a hediye etmiştir.

Köşk yıllar içerisinde sürekli değişip birilerine hediye edilmiştir. Sonraki yıllarda hem mektep, hem de yetiler yurdu olarak kullanılmıştır. 1916 yıllında Milli Eğitim Bakanlığına devredilince kız meslek lisesi olarak devam etmiştir. En önemlisi ise 1975 ve 1978 yılları arasında Hababam Sınıfı çekimleri için kullanılmıştır. 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Müdürü Adile Sultan Kasrı için öğretmenevine dönüştürme kararı almışlardır. Ayrıca kültür merkezi olarak da halka hizmet vermiştir. Son olarak 2005 yılında restorasyon çalışmasına girerek 5 yıl sonra 2010 yılında otel,restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca en önemlisi ise giriş katta holün solundaki girişte 6-A Edebiyat Sınıfı adlı oda Hababam Müzesine dönüştürülmüştür.

Hababam Sınıfı Müzesi

Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın önemli eserlerinden olan Hababam Sınıfı Ertem Eğilmez’in yönetmenliği ile 1975 yılından 1978 yılına kadar olan 4 seri burada çekilmiştir. Filmin çekildiği oda ise müzeye dönüştürülmüştür. Müze içerisinde yer alan sınıfı aynı filmdeki gibi dekor ederek ve içerisinde Mahmut Hoca, Güdük Necmi, Adile Naşit ve İnek Şaban’ın balmumu heykelleri bulunmaktadır. Sıraların üzerinde ise oyuncuların resmi ve canlandırdıkları karakterlerin resimler yer almaktadır. Filmde görebileceğiniz çoğu burada aynı şekilde dekore edilmiştir. Gittiğinizde duygulanacağınız harika bir müzedir.

Hababam Sınıfı Müzesi Ziyaret Saatleri

Haftanın her günü hizmet veren müze sabahları 09:00’dan akşam 17:00’e kadar ziyaret edebilirsiniz.

Açılış Saati Kapanış Saati 09:00 17:00

Hababam Sınıfı Müzesi Giriş Ücreti

Hababam Sınıfı Müzesi için herhangi bir giriş ücreti veya müze kart çıkartmanıza gerek yoktur sadece sınıfın içerisine girerken 2 TL‘ye galoş almanız gerekmektedir.

Adile Sultan Kasrı Nerede ve Nasıl Gidilir ?

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Kandilli Mahallesinde yer almaktadır. Tophanelioğlu Caddesi üzerinde bulunup rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz. Adile Sultan Kasrı’na nasıl gidilir diye merak ediyorsanız toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilirsiniz. Metrobüse binip Acıbadem ve Altunizade duraklarında inerek 10 dakikalık yürüyüş mesafesinden sonra gidebilirsiniz. Ayrıca 11T ve 12C nolu otobüsler ile Adile Sultan Kasrı durağında hemen önünde inip müzeyi ve kasrı ziyaret edebilirsiniz.