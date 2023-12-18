Netflix'in tüm zamanların en başarılı dizileri arasında yer alan dizisi Wednesday için 2. sezon onayı yılın başında verilmişti. İkonik Addams Ailesi film serisinde yer alan Wednesday karakterinin çevresinde dönen dizinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte, yeni sezon tarihi…

Wednesday 2. sezonuyla geri dönüyor. İlk sezonunda Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'nde yaşadığı maceralar anlatılıyordu. Dizide Jennega Ortega'nın canlandırdığı Wednesday karakteri çok sevildi. Jennega, Lady Gaga'nın "Bloody Mary" parçasını kullanarak yaptığı ikonik dansı ve canlandırdığı ilginç karakter ile dizinin Netflix'in 2022 yılında en fazla izlenen yapımı olmasını sağladı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu Wednesday dizisi ilk sezonu ile Netflix'te yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Tim Burton imzalı fantastik dizinin senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alındı.

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanı yayınlanmıştı. 8 bölüm olarak yayınlanan dizi için resmi sitesinde "Müjde: Yeni sezon yolda!" ibaresi yer alıyor.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI

Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden hayranlarına kavuşacak.