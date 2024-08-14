Genital estetik, operasyon sonrası iyileşme dönemi ve genital estetik olduktan sonra gebelik süreçlerini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Çokay, amacın estetik bir dış genital görünüm ve cinsellikte hissiyatın artmasını sağlamak olduğunu belirtti. Çokay, öz güveni artan kişinin kendini daha iyi hissettiğini vurguladı.

Genital estetik ve süreçleri toplumda sıkça karşılaşılan soruların başında geliyor. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Çokay, sürecin tüm detaylarını anlattı. Çokay, genital estetikte dış genital bölge estetiğinden labia majora (büyük dudakların) dolgun olup sarkık veya kırışık olmadığı, labia minora (küçük dudakların) sarkık olmadığı estetik bir şekil, büyüklük ve dik olduğu bir görüntüden bahsedildiğini belirtti.

Genital estetik kimlere yapılır

Vajinal genişlik ve dış genitalde estetik kaygısının öz güven eksikliğini de beraberinde getirdiğini belirten Çokay, “Vajinada genişlik hissi, küçük dudakların boyutunun büyük, asimetri, kırışıklıklar, giysilerden belli olması ya da kıyafetlere sürekli sürtünerek rahatsızlık vermesi, enfeksiyon sıklığında artış şikayetleri ile gelen hastalara yapılabilir. Genital bölgede estetik müdahaleye ihtiyaç duyması için kişinin mutlaka doğum yapmış olması ya da yaşının ilerlemiş olması gerekmez. Bu operasyonlarda amaç estetik bir dış genital görünüm ve cinsellikte hissiyatı, dolayısıyla hazzın artmasını sağlamakla beraber öz güveni artırmak, kişinin kendini iyi hissetmesidir” dedi.

Vajinoplasti-vajina daraltma

Vajina daraltması hakkında bilgi veren Çokay, “Hastalarımız, cinsellik sırasında vajinal hissin azalması, genişlik hissinin olması, partnerin de benzer semptomları hissetmesi ile bizlere gelmektedir. Kadın genişleme hissediyor ise gerçekten bir miktar relaksasyon vardır. Tabii ki her şikayeti olan kadın için ameliyat gerekiyor diyemeyiz. Cerrahi dışında da vajinayı daraltmak için elimizde birkaç yöntem var. Genişlemesi biraz daha fazla olan, özellikle normal doğum yapmış ve perineal bölgede vajen girişinde dikiş veya yırtık izleriyle doku hasarı şekil bozukluğu olan hastalar cerrahi için daha uygun hastalardır. Vajinoplasti ameliyathane şartlarında lokal anestezi yapılarak yaklaşık 40 dakika süren bir cerrahi prosedür. Cerrahi sırasında oldukça ince ve hızlı emilen dikiş ipleri kullanılır. Dikişler çoğu zaman dışarıdan görülemeyecek teknikle atılan estetik dikişlerdir. Aynı gün hasta taburcu edilebilir” diye konuştu.

Labioplasti-dış dudak estetiği

Dış dudak estetiğinin doğru asimetriye getirilmesi sürecini de detaylandıran Çokay, “Büyük dudaklarda sarkık, kırışık, koyu renkli deri dokusu var ise fazla doku çıkarılır ve estetik dikişler kıvrım yerlerine gelmesi sağlanarak atılır. Hacim kaybı çok ise göbek çevresinden liposuction alınan yağ dokunun bölgeye enjekte edilerek hacim kazanmasını sağlıyoruz. Küçük dudakların asimetrik, koyu renkli, büyük ve sarkık görünümünün uygun cerrahi kesiler ile şekli düzeltilerek doğru büyüklükte, şekilde ve simetrik hale getirerek estetik olmasını sağlıyoruz. Küçük dudakların estetiğini yaparken bütün olarak iyi görünmesi için çoğu zaman klitorisin üstünü örten cilt katlantısı ile beraber düzeltilmesi gerekiyor. Prosedüre sıklıkla hudoplastiyi ekliyoruz” şeklinde konuştu.

Genital estetik operasyonları sonrası iyileşme dönemi

Genital estetik operasyonları sonrası iyileşme dönemini anlatan Çokay, “Hastalarımızı gün içerisinde takip ettikten sonra akşam saatlerinde taburcu ediyoruz ve evlerinde istirahat etmelerini istiyoruz. Genital estetik operasyonları için nekahat süresi prosedürün içeriğine göre değişmekle beraber 2-3 gündür. Bu demek oluyor ki, hastamızın 2-3 gün boyunca zorunlu ihtiyaçları dışında istirahat halinde olmasını istiyoruz. Reçete edilen antibiyoterapi ve ağrı kesicilerin düzenli kullanılması hastanın konforu ve komplikasyonsuz bir postoperatif dönem geçirmesi için oldukça önemli. En az 4 hafta cinsel ilişki yasağına uymalarını istiyoruz. En iyi sonuçları elde edebilmek için ameliyat sonrası dönemde bakım önerilerimize uymaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.