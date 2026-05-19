Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul Satranç İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen 'Okullar Arası Satranç Turnuvası', Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin stratejik düşünme, dikkat, planlama ve analitik değerlendirme becerilerine katkı sağlamak amacıyla yapılan turnuvada dereceye giren 40 öğrenci ödüllendirildi.

80 okuldan 400'ün üzerinde sporcu katıldı

Yaklaşık 80 okul takımının ve 400'ün üzerinde öğrencinin katılım sağladığı dev organizasyonda; 'Minikler', 'Küçükler', 'Yıldızlar' ve 'Gençler' kategorilerinde toplam 10 farklı kulvarda müsabakalar oynandı. Türkiye Satranç Federasyonu ve FIDE kurallarına göre düzenlenen turnuvada öğrenciler şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren karşılaşmalarda centilmenlik ve heyecan dolu anlar yaşandı.

'Satranç oynayanlara her türlü desteğe devam diyoruz'

Programın açılış konuşmasını yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Satranç çok güzel bir oyun, zekanızı geliştiriyor, aklınızı kullanıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Böylece kötü alışkanlıklardan da kendinizi bertaraf etmiş oluyorsunuz. Devam diyorum çocuklar. Sizin arkanızdayız. Satranç oynayanlara her türlü desteğe devam diyoruz' dedi. Zorlu hamlelerin ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri; Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Ümraniye İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Çamdereli ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Hakan Polat tarafından takdim edildi.