Taksim'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, siyasi parti temsilcileri, çeşitli okullardan gençler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törenin ardından siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı. Ardından anıt önünde hatıra fotoğrafları da çekinildi.