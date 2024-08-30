Adıyaman'da Jandarma tarafından 9 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 av tüfeği ile 3 tabanca ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, önleyici kolluk devriyesini sürdürüyor.

Ekipler devriye esnasında, S.Y., H.O., S.P., A.T., Ö.K., M.E.Z., M.G.T., M.M.C.ve M.Y. adlı 9 şüpheliyi yakın takibe aldı.

Şahısların ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 2 av tüfeği ile 3 tabanca ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini duyurdu.