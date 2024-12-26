Olayın ihbar edilmesinin ardından, polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İstasyon çevresi kısa sürede güvenlik çemberine alınarak tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. Özel harekât ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, şüpheliler etkisiz hale getirilirken, rehin tutulan çalışanlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Tatbikat sırasında, polis ekiplerinin hızlı ve profesyonel müdahalesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Olayın bir tatbikat olduğu anons edilince çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tür tatbikatlarla ekiplerimizin her an olası bir olaya hazır olmasını sağlıyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği bizim için en büyük öncelik,” dedi. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı ve personelin gösterdiği performansın tam not aldığı belirtildi.