Ümraniye Belediyesi, spor alanındaki başarılı çalışmalarıyla takdir topluyor. Gerçekleştirdiği projelerde çocukları ve gençleri her zaman ön planda tutan Belediye, ilçeye yeni spor alanları kazandırarak gençleri spora teşvik ediyor. Spor yaparak sağlıklı bireylerin oluşturulması ve gençlerin boş vakitlerini daha iyi değerlendirmesi amacıyla ilçelere kazandırılan voleybol, basketbol, futbol ve tenis gibi birçok spor dalına uygun olarak tasarlanan 93 adet saha, gençlerin ve çocukların buluşma adresi oldu.

Hayata geçirilen sahalar, standartlara uygun ebatlarda endüstriyel zemin beton üzerine granül boya ile zemin kaplaması şeklinde yapıldı. Sahaların etrafı ise 6 metre yüksekliğinde örgü teli ile çevrilerek güvenli bir alan oluşturuldu. Ekipler yaptığı çalışmalarda gerekli görülen yerlere taş duvar ve bordür parke uygulaması gerçekleştirirken sahalara da gece aktivite yapmak isteyenler için de projektörlerle aydınlatma elemanları yerleştirdi. Ayrıca belediye tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla mevcut sahaların kalitesi de artırıldı. Belediye, spora yapılan yatırımla vatandaşların spor yapma alışkanlıklarını artırmayı ve sosyal etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Sahaların, özellikle gençler arasında spor bilincini geliştirmesi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmesi bekleniyor.

“Sağlıklı nesiller için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sporla ilgilenen çocuklarımızın önünü açmamız, onlara rahatça spor yapabilecekleri alanlar oluşturmamız gerekir. Sağlıklı ve başarılı bir nesil istiyorsak spora önem vermeliyiz. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, gençler için yeni spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.