Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Besni Yol ayrımında tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişi sayısı 4’ten 5’e yükseldi. Hayatını kaybedenler için Adıyaman Belediyesi Mezarlık Camii’nde Cuma Namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Abdulsamet Atlı (4), Sevim Atlı (45), Filiz Atlı (43), Mahmut Hamurcu (41) ve Zeliha Hamurcu’nun (65) cenaze namazına Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Hikmez Uz, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Abdulsamet, Sevim ve Filiz Atlı merkeze bağlı Büklüm köyünde, Mahmut ve Zeliha Hamurcu ise Adıyaman mezarlığında toprağa verildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü Arif Berk, Havva Bilgin, Hanifi Atlı’nın tedavisi hastanede sürüyor.