Adıyaman’da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Saat Kulesi önünde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, bir motosiklet sürücüsü otomobile çarparak yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüsü hızla seyir halindeyken önünde aniden duran bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak vücudunda çeşitli kırıklar ve yaralanmalar olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulunarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazanın kesin sebebi yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Yetkililer, sürücülere trafikte hız limitlerine uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.