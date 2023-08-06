Tabip gelmeyince kavurucu sıcakta cenaze ortada kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 11 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralanarak yatağa bağımlı kalan Murat Kaynak(61), yatağında ölü bulundu. Sabah saatlerinde ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Kaynak'ın cenazesi, cenaze işlerinden sorumlu Tabip gelmeyince 40 derece sıcakta saatlerce bekledi. Ailesi ve komşuları tepki gösterdi.

Olay saat 08.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki bir sitede meydana geldi. 2012 yılında İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı kaldı. Muray Kaynak, İnegöl'deki kardeşi Mustafa Fırat Kaynak'ın evine getirildi. 4 yıldan bu yana kardeşinin bakımını üstlendiği Murat Kaynak, sabah 08.00 sıralarında yatağında hayatını kaybetti. Ağabeyinin cansız bedenini gören Mustafa Kaynak, 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Murat Kaynak'ın ölümünü tespit ettiler. Savcılık, doğal ölüm olarak değerlendirince cenaze işlerinden sorumlu tabipin incelemesini istedi. İddiaya göre Tabip, olay yerine gelmedi. Aile bireyleri bu duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 7 Saattir bekleyen aile, yetkililerden yardım bekliyor. Olay yerine gelen Belediye Cenaze işleri cenaze aracı da hazır bulundu.

Ölen adamın kardeşi Mustafa Kaynak, "Sabah saatlerinde ağabeyim hayatını kaybetti. 112'ye haber verdik. Olay yerine 112, polis ve cenaze aracı geldi. Tabipin gelmesini bekliyoruz saatlerdir." dedi.

Komşusu Yavuz Sümer ise, "Sabahtan beri bekliyoruz. Hava çok sıcak, cenazemiz evde kaldı. Tabip gelmedi" dedi.