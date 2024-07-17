İzmir Çeşme'de çıkan orman yangını, 3 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Delikli köy yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çıkan yangınla bağlantısı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Yangının gökyüzünde neden olduğu yoğun dumanlar nedeniyle rota değiştiren ve kalkış noktasına geri dönen uçak seferleri şu şekilde oldu:
SunExpress’in
#XQ915 Hamburg -> Bodrum Milas
#XQ933 Brüksel -> Bodrum Milas
#XQ959 Düsseldorf -> Bodrum Milas ‘a divert etti.
Türk Hava Yolları’nın
#TK2334 İstanbul -> İstanbul
#TK2332 İstanbul -> Bodrum Milas’a divert etti.
Aegan Airlines’ın #A3996 Athina seferi ve
AJet’in #VF3068 Sabiha Gökçen seferleri ise geri döndü.