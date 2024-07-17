Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 18 Temmuz 2024 - 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle;

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Hamamlıkızık Mahallesi 361. sokak ve civarında 18 Temmuz 2024 - 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.