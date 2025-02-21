AFAD'ın açıklamasına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta tehlikeli hava koşulları beklendiği bildirildi. Ayrıca Samsun için "sarı" kodlu uyarı yapılarak potansiyel risklere dikkat çekildi.

Yetkililer, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ve Samsun'da yerel olarak kuvvetli kar sağanaklarının görüleceğini, bu yağışların özellikle yarın daha da şiddetleneceğini belirtti. Samsun'da kar yağışının cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer illerde ise pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları, ayrıca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.