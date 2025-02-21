Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı dördüncü çeyrek Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüzölçüm yüzde 16,5 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 54,2’si konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 52,4 milyon metrekare iken; bunun 28,4 milyon metrekaresi konut, 12,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 11,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 36,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 13,3 arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 16,9 ve yüzölçüm yüzde 13,3 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 55,5’i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 42,4 milyon metrekare iken; bunun 23,5 milyon metrekaresi konut, 9,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 9,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 71,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 30,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.