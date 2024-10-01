AFAD Başkanlığı’nın talimatları doğrultusunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel kuruluşlar bir araya geldi.

Toplamda 10 il, 54 ekip ve 683 kişinin katılım sağladığı bu kampta, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) de 15 kişilik ekibiyle yer aldı. Kampta olası afetlere karşı hazırlıklı olmak, kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek ve birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmak hedeflendi.

Yoğun Aktiviteler İle Dolu Bir Program

Etkinliklerin en yoğun olduğu gün olarak planlanan 28 Eylül’de, ekipler sabah kahvaltısının ardından 13 farklı aktiviteye katıldılar. Oryantiring, GPS-pusula kullanımı, trekking, kayadan iniş, duvar tırmanışı, rafting, kanyon geçişi, mağara ve kaplıca gezisi gibi pek çok zorlu aktivite gün boyu devam etti. Ayrıca ayak voleybolu, voleybol, badminton, ID Jumar tırmanışı ve okçuluk gibi eğlenceli spor faaliyetleri de gerçekleştirildi.

Günün sonunda, AFAD Başkanı Vali Sn. Okay MEMİŞ’in konuşmaları için tüm ekipler bir araya geldi. Etkinlik, Keles Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yerel sanatçıların konseri ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

İNDAK ekibi, bu değerli kamp sayesinde hem bilgi ve tecrübe kazandı hem de diğer ekiplerle koordinasyon içinde çalışarak önemli bir deneyim elde etti.