"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BALIKESİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını belirterek, "Çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.