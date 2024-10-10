Türkiye’ye İran’dan 2 milyon Afgan geleceği ve günde 250-300 Afgan'ın sınırdan geçtiği iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran’dan Türkiye’ye geldiği iddia edilen Afgan’larla ilgili açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye’ye İran’dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor” iddiası doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, "İddia edilenin aksine sınır kapılarımızda herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgası söz konusu değildir. Hudutlarımız kamera, termal kamera, radar, dürbün, İHA, foto kapan ve diğer elektronik sistemler ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak korunmakta, kollanmakta ve gözetlenmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.