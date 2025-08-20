Türkiye Futbol Federasyonu, "şike" iddiaları nedeniyle Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçını incelemeye almıştı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 16 ay önce gerçekleşen karşılaşmayla ilgili karar verildi.

55 KİŞİ PFDK'DA

28 Nisan 2024’te Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan maçta, "müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis oynama" iddiaları nedeniyle 55 kişi PFDK’ya sevk edildi. Aralarında Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, 25 futbolcu, bir teknik sorumlu ve 2 masör yer alıyor.

ŞUT YOK, KART YOK

Golsüz sonuçlanan maçta, 90 dakika boyunca 2 takımın da şut çekememesi ve sadece 2 korner atışının kullanılması dikkat çekmişti. Ayrıca hakem, maç boyu kartına başvurmamıştı.

Çok konuşulan müsabaka sonrası Nazilli Belediyespor, 2'nci Lig'de kalmayı garantilemiş; Zonguldak Kömürspor küme düşmüştü.