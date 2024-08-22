Bu yıl 7. kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, ülkemizin spor alanındaki başarılarının taçlandırılmasının yanı sıra Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzetlerini dünya ile buluşturarak, yerel mutfağın tanıtımında büyük bir rol oynayacak.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - 2024 yılının en büyük spor etkinliği olan Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest, 4-8 Eylül 2024 tarihlerinde Afyonkarahisar’da 7. kez gerçekleşecek.

Dünyada Gastronomi Marka Şehir unvanını alan dünyada 36, Türkiye'de ise 3 şehirden biri olan Afyonkarahisar'ın zengin gastronomi kültürünün dünya sahnesine çıkması için de önemli bir rol oynuyor. 6 kıtada 180 ülkeden 3,5 milyardan fazla izleyiciye ulaşacak olan şampiyona, 300 milyon Euro’yu aşan bir medya değeriyle de dünya çapında yankı uyandıracak.

Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest, yalnızca spor dünyasında değil, Afyonkarahisar'ın gastronomik zenginliklerinin keşfedilmesi ve tanıtılmasında da büyük bir öneme sahip. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyonanın Afyonkarahisar’ın zengin mutfağının tanıtılmasına önemli katkıda bulunduğuna dair yaptığı açıklamada, ‘‘Bu yıl 500 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Afyonkarahisar’ın zengin gastronomi kültürü, katılımcılar ve izleyiciler için eşsiz bir deneyim sunacak. Organizasyonumuz, Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetlerinin tanıtımında büyük bir rol oynuyor. Gastronomi Şehri Afyonkarahisar’a adım atarak, lezzetlerin büyülü dünyasına giriş yapacaksınız.’’ dedi.

MOTOFEST İLE LEZZET DOLU ŞAMPİYONA

NG Afyon MotoFest, Afyonkarahisar'ın benzersiz mutfağını öne çıkarıyor. Şampiyona boyunca zengin mutfak çeşitleriyle şampiyonaya gelen misafirlere lezzet şöleni yaşatırken, şehrin mutfak kültürünün tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Afyonkarahisar’ın Gaziantep ve Hatay’ın ardından gastronomi alanında 31 Ekim 2019’da UNESCO Yaratıcı Şehirleri Ağı’na girdiğinin altını önemle çizen Akülke, ‘‘NG Afyon MotoFest, yerel lezzetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlayan önemli bir platform oluşturuyor. Afyonkarahisar, tarih boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin izlerini taşıyan bir yerdir. Bu zengin kültürel mirasın bir parçası olarak, şehrimizin mutfağı da benzersiz bir çeşitlilik sunar. Geleneksel tariflerin modern dokunuşlarla buluştuğu lezzetler, damaklarınızı şenlendirecek’’ ifadelerini kullandı.