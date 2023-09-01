Bursa’da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanları, bir dernek çatısı altında bir araya geldi. Ortak çalışmalar, iş ve fikir birlikleri ile Bursa ve Afyonkarahisar ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek amacıyla kurulan Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BURSA AFSİAD) başvurusu İş İnsanı Dr. İlker Duran’ın önderliğinde yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanı hemşehrilerini dernek çatısı altında bir araya getirerek işbirliklerini güçlendirme, Bursa ve Afyonkarahisar ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla bu yola çıktıklarını belirten İş İnsanı Dr. İlker Duran, “Bursa ve Afyonkarahisar’ı bir araya getirecek ticari, sosyal, kültürel projeler hazırlayarak, iki güzide şehrimizin işbirliklerini her alanda artırmayı planlıyoruz.Birbirinden kıymetli dokuz iş insanımızdan oluşan kurucular kurulumuzu oluşturduk.Afyonkarahisarımız ve ülkemiz için çok anlamlı bir tarih olan 30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümünde BURSA AFSİAD dernek başvurumuzu yaptık, Bursamıza ve Afyonkarahisarımıza hayırlı olsun” dedi.

İki şehre ve Türkiye ekonomisine daha fazla değer katmak için her türlü çalışmayı ortak akıl yoluyla yürüteceklerini belirten Dr. İlker Duran, şunları söyledi:

“Üretken, çalışkan Afyonkarahisarlı iş insanlarımızın Bursamızda ve Afyonkarahisarımızda oluşturdukları katma değeri mümkün olan en üst seviyeye çıkarıp, kültürel zenginliklerimizle Bursamızın zenginliğine zenginlik katacak projeler üretmeyi hedefliyoruz.”

Diğer yandan BURSA AFSİAD’ın kurucular kurulu şu isimlerden oluştu:

BURSA AFYONKARAHİSARLI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı – Dr. İlker Duran

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – İdris Doğrul

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Recep Yıldırım

Genel Sekreter – Mine Erkol

Muhasip Üye – Yakup Kayıhan

Yönetim Kurulu Üyesi - Abdullah Bayrak

Yönetim Kurulu Üyesi - Bülent Yaşar

Yönetim Kurulu Üyesi - Hakan Donmaz

Yönetim Kurulu Üyesi - Cihat Kuş