Ağaç işleme makineleri sektörü İstanbul’da buluşacak. Avrasya’nın en büyük buluşmalarından biri olan Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTech, 11-15 Ekim tarihlerinde kapılarını açacak.

Etkinliğe, 80 farklı ülkeden 4 bin yabancı alıcı ve toplamda 25 bin ziyaretçi gelmesi hedefleniyor. Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Kuzey Afrika, Mısır, Lübnan ve Suriye’den heyetler bekleniyor. Doğu Avrupa ve Polonya’dan da katılımlar olacak. Yaklaşık 100 milyon dolarlık ticaret hacmi öngörülürken, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, sektörün 2017’den bu yana aralıksız cari fazla verdiğine dikkati çekerek, "En önemli ihracat pazarlarımızın başında Avrupa Birliği üyesi ülkeler yer alıyor. Geçen yılı 150 milyon dolarla kapatmıştık. Bu yıl öncelikli hedefimiz ihracatta negatif bir durumla karşılaşmadan 2024 rakamlarının altına düşmemek. Sektör olarak 2017’den beri dış ticaret fazlası veriyoruz. Mobilya sektörünün ana üretim makinelerini biz yapıyoruz. Mobilyada 15 milyar dolar üretim hacmi var. Geçen sene 150 milyon dolar ihracat, 100 milyon dolardan fazla da ithalatımız var. Sektörümüz 2025’in ilk yarısında yaklaşık 70 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 137 olarak hesaplandı. Bu etkinliğimizin ikinci yarı yıl ihracat rakamlarına doğrudan bir etkisi olacak. Akıllı üretim hatlarının yanı sıra yapay zeka tabanlı ‘Made in Türkiye’ etiketli ağaç işleme makineleri dünyanın dört bir yanından gelecek olan ziyaretçilere ve profesyonel alım heyetlerine sergilenecek" dedi. Küresel anlamda 12-13 milyar dolarlık sektörden Türkiye’nin yüzde 2 pay aldığına işaret eden Kaçak, "Çin, Almanya ve İtalya’nın payı ise yüzde 80’ler seviyesinde. Çinli üreticilerin agresif pazarlama faaliyetleri ile pazarlarda üstünlük sağladı. Çin ile Rusya’da orada rekabet edemedik. Avrupalılar da bizim gibi Çin’in uyguladığı fiyat politikası ile rekabet edemez durumda. Onlar da pazar kaybediyor. Sektörün küresel çatı kuruluşunun yıllık toplantısında da bu sene Çin ve bununla nasıl rekabet edilebileceği konusu masaya yatırıldı" dedi.