Bursa'da bugün pek çok bölgede su kesintisi meydana gelirken, vatandaşlar özellikle Mudanya, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde suyun ne zaman tekrar verileceğini merak ediyor. BUSKİ ise 27 Eylül'deki kesintilerin hangi bölgeleri ve saatleri kapsadığını duyurdu.

Bugün için planlanan su kesintileri şöyle:

Mudanya

BUSKI Genel Müdürlüğümüz İçme suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 26.09.2025 tarihi saat 23:50 ile 27.09.2025 tarihi saat 23:50 arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler: Mudanya İlçesi; Mütareke, Ömerbey, Sükrücavus, Yeni, Hasanbey, Halitpasa, Güzelyali Egitim, Güzelyali Siteler, Güzelyali Yali, Bademli, Akkoy, Altintas, Aydinpinar, Çepni, Çinarli, Dedeköy, Dereköy, Göynüklü, Hasköy, Ipekyayla, Isikli, Kücükyenice, Kumyaka, Mirzaoba, Mürsel, Ülküköy, Yaylacik, Yörükali Mahallelerinin tamamı.

Nilüfer

BUSKI Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 26.09.2025 tarihi saat 23:50 ile 27.09.2025 tarihi saat 23:50 arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler: Nilüfer İlçesi; Ahmet Yesevi Mah. Sanayi Cad. Balat Cad. Bey Sk. arasinda kalan bölge Ahmet Yesevi Mah. Ahce Sk. Piknik Cad. Hürriyet Cad. Büyük Sk.Balat Mah. Bahar Sk. Büyük Sk. Bey Sk. Billur Sk. Sanayi Cad. Hizmet Sk. Cezaevi Cad. Mavi Cad. Aliosman Sönmez Blv.

Osmangazi

BUSKI Genel Müdürlüğümüz İçme suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 26.09.2025 tarihi saat 23:50 ile 27.09.2025 tarihi saat 23:50 arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler: Osmangazi Ilcesi; Gecit Mah.Sanayi Cad. Gündoğdu Sk.-Nilüfer Çayı sınırına kadar Nilüferköy Mah. Kavaklıdere Sk. Nilüfer Cad. M.Yazicilar Cad. Özerler Cad. Kolej Cad. Mudanya Blv. Aksungur Mah. Ahmetbey Mah. Çağlayan Mah.

OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B20 Alt Bölgesinde Bulunan Güneştepe Mahallesi Yiğit Sokak Ve Civarı Arıza Çalışmaları Nedeniyle 27.09.2025 Tarihinde 09:40 ile 11:40 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.