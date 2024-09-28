Haydar Demirtaş'ın yönetmenliğini yaptığı ‘’Ağaçtan Umutlar’’ belgeselinin festival yolculuğu devam ediyor. İSTANBUL (İGFA) - Demirtaş'ın 3 yılda bitişmiş olduğu belgesel; Hindistanda düzenlenen Makizhmithran Uluslararası Film Festivalinden Jüri özel ödülü kazandı. Bunu yanı sıra; 25’inci Uluslararası Safarbolu film festivali, Moskova Kürt filmleri festivali, İspanyada düzenlenen 8’inci Uluslararası Transhumant Festivallerinde seyirci ile buluşmuştu.

Haydar Demirtaş’ın yönetmenliğini yaptığı “Ağaçtan Umutlar”, 31 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Türkiye’den yılın önemli belgesellerini buluşturduğu Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri arasında yerini buldu. Bu yıl 65 belgeselin başvurduğu yarışmada 8 belgesel, Eylem Kaftan, Hakkı Kurtuluş ve Serdar Kökçeoğlu’dan oluşan jürinin karşısına çıkacak.

Belgeselin konusu;

Hoşyar Ali Hasan, Kuzey Irak’taki Kürt şehri Halepçe’de doğup büyüdü. 1980-88 yılları arasında süren Irak-İran Savaşı sırasında İran sınırına milyonlarca mayın döşendi. Hoşyar Ali mayın temizlerken iki bacağını kaybediyor ama her gün mayın toplamaya devam ediyor.

Hoşyar Ali 28 yılda 2 milyon 600 bin mayın topladı.

Hüseyin Amca İran’ın Merivan şehrinde yaşıyor. Hüseyin ailesini geçindirmek için yıllardır İran ve Irak sınırında kaçakçılık yapıyor. Ancak yaşadığı bir olay nedeniyle kaçakçılığı bırakıp bir atölye açarak madende ayağını kaybedenlere protez ayak yapmaya başladı. Halen her iki ülkenin uzak diyarlarından Hüseyin Amca’ya pek çok kişi gelip protez ayak yaptırıyor. Hüseyin Amca’nın müşterileri, plastik ve modern teknolojiyle üretilen protez ayaklar yerine, basit aletlerle oyduğu ahşaptan yapılan protez ayakları tercih ediyor.

Yapım Yılı: 2023

Süre: 76 dk.

Yapım Ülkesi: Türkiye

Yönetmen: Haydar Demirtaş

Senaryo: Haydar Demirtaş

Müzik : Mesut Yücel, Hamed Habibpou

Görüntü Yönetmeni: Haydar Demirtaş, Mahmouand Pour

Kurgu : Haydar Demirtaş

Ses: Feyzullah Ekin

Oyuncular : Hosyar Ali Hasan, Hossein Mohammadi

Yapımcı : Haydar Demirtaş

Yapım : Ajans Ba

Yönetmen / Director

Senarist ve Yönetmen Haydar Demirtaş, 1984 yılında Mardin’de dünyaya geldi, ilk ve orta eğitimini burada tamamladı. Mardin Gençlik ve Kültür Evi’nde BBC tarafından açılan sinema atölyesi ve İstanbul Kültür Üniversite’nin Mardin’de düzenlediği sinema workshop’larına katılarak sinemayla ilgilenmeye başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Bölümünü burslu okudu. İlk kısa filmi Gezici Nalbant ve babasını anlattığı belgeseli Babam Tarih Yapıyor ile çeşitli ödüller aldı. 2013 yılında çekmiş olduğu Misafir adlı belgeseli başta Cannes Short Film Corner olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası film festivallerine davet edildi, ödüller aldı. 2018 yılında çektiği ve hala uluslararası festivallerde yarışmakta olan belgeseli Ayak İzi ile, 10’un üzerinde ödül aldı. Halen Mardin’de kurucusu olduğu Ajans Ba şirketi ile tanıtım filmleri, TRT için belgeseller, reklam filmleri çekimleri yapmakta, sinema atölyeleri düzenlemektedir.