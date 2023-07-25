Ağız sağlığınızın genel sağlığınız ile ilgili ipuçları verdiğini biliyor muydunuz - veya ağızda olan problemlerin vücudun geri kalanını etkileyebildiğini biliyor muydunuz ? Ağız sağlığınız ve genel sağlığınız arasındaki samimi ilişkiyi ve kendinizi korumanız için neler yapmanız gerektiğini öğrenin.

Ağız sağlığı ve genel sağlık arasındaki bağlantı nedir ?

Vücudun çoğu bölgesinde olduğu gibi, ağızda bakteriler ile iç içedir, bunların çoğu zararsızdır. Normalde vücudun doğal savunması ve iyi bir ağız bakımı (günlük diş fıçalama ve diş ipi ile dişleri temizleme gibi) bu bakterileri kontrol altında tutabilmektedir. Ancak, uygun bir oral hijyen olmadan, bakteriler diş çürüğü ve diş eti hastalıkları gibi ağız enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.

Buna ek olarak, belli ilaçlar (dekonjestanlar, antihitaminler, ağrı kesiciler ve diüretikler) tükürük akışını azaltabilmektedir. Tükürük ağızda bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize eder ve gıda artıklarını temizler, bakteri istilasından sizleri korur veya bakterilerin aşırı büyümeleri ile oluşabilecek olan hastalıklardan korunmanıza yardımcı olmaktadır.

Çalışmalar ayrıca oral bakterilerin ve iltihapların periyodontit ile ilgili olduğunu ve bazı hastalıklarda rol oynayabileceklerini düşünmektedirler (diş eti hastalıklarının ciddi bir formu). Buna ek olarak, diyabet ve HIV/AIDS gibi belli hastalıklar enfeksiyon için vücudun direncini azaltabilmektedir, bu da oral sağlık problemlerini daha ciddi bir hale getirebilmektedir.

Ağız sağlığı ile ilgili ne gibi koşulların bağlantısı bulunmaktadır?

Ağız sağlığınız etkilenebilir, bir nedenden dolayı etkilenebilir, veya diğer hastalıkların oluşmasına neden olabilir, buna yol açan koşullar, aşağıda belirtilmektedir :

Endokardit. Endokardit kalbin iç astarında meydana gelen bir enfksiyondur (endokardiyum). Endokardit genellikle bakteriler veya ağız gibi vücudunuzun diğer taraflarından geçen virüsler ile kan akışı ile yayılarak ve kalbe zarar vererek ortaya çıkmaktadır.

Endokardit kalbin iç astarında meydana gelen bir enfksiyondur (endokardiyum). Endokardit genellikle bakteriler veya ağız gibi vücudunuzun diğer taraflarından geçen virüsler ile kan akışı ile yayılarak ve kalbe zarar vererek ortaya çıkmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar. Bazı araştırmalar kalp rahatsızlıklarının, tıkalı damarların ve felcin ağız bakterilerinin neden olduğu enfeksiyonlar ve iltihap ile bağlantılı olduğunu düşünmektedirler.

Bazı araştırmalar kalp rahatsızlıklarının, tıkalı damarların ve felcin ağız bakterilerinin neden olduğu enfeksiyonlar ve iltihap ile bağlantılı olduğunu düşünmektedirler. Hamilelik ve doğum. Periyodontitler prematüre doğumlar ve düşük doğum ağırlıkları ile bağlantılıdır.

Periyodontitler prematüre doğumlar ve düşük doğum ağırlıkları ile bağlantılıdır. Diyabet (Şeker Hastalığı). Diyabet vücudun enfeksiyona karşı direncini azaltmaktadır ve bu diş etlerini risk altına koymaktadır. Diş eti hastalıkları diyabet olan hastalar arasında sık sık görünmektedir. Araştırmalar diş eti hastalığı olan kişilerin kan şekeri seviyelerini kontrol etmelerinin zor olduğunu göstermektedir.

Diyabet vücudun enfeksiyona karşı direncini azaltmaktadır ve bu diş etlerini risk altına koymaktadır. Diş eti hastalıkları diyabet olan hastalar arasında sık sık görünmektedir. Araştırmalar diş eti hastalığı olan kişilerin kan şekeri seviyelerini kontrol etmelerinin zor olduğunu göstermektedir. HIV/AIDS. Ağırılı mukoza lezyonları gibi ağız sağlığı problemleri, HIV/AIDS olan kişilerde yaygındır.

Ağırılı mukoza lezyonları gibi ağız sağlığı problemleri, HIV/AIDS olan kişilerde yaygındır. Kemik erimesi. Kemik erimesi (kemiklerin kırılgan ve zayıf bir hale gelmesine neden olmaktadır) periyodontal kemik kaybı ve diş kaybı ile bağlantılı olabilmektedir.

Kemik erimesi (kemiklerin kırılgan ve zayıf bir hale gelmesine neden olmaktadır) periyodontal kemik kaybı ve diş kaybı ile bağlantılı olabilmektedir. Alzheimer Hastalığı. 35 yaş öncesi kaybedilen dişler Alzheimer hastalığı için bir risk faktörüdür.

35 yaş öncesi kaybedilen dişler Alzheimer hastalığı için bir risk faktörüdür. Diğer durumlar. Ağız sağlığı ile Sjogren sendromu (ağız kuruluğuna neden olan bir bağışıklık sistemi bozukluğu) gibi diğer durumlar ve yeme bozuklukları bağlantılı olabilmektedir.

Bu potansiyel bağlantılardan dolayı, herhangi bir ilaç kullanıyosanız veya genel sağlığınızda herhangi bir değişiklik varsa diş doktorunuz ile iletişime geçin (özellikle yeni bir hastalık geçirdiyseniz veya diyabet gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa)

Ağız sağlımı nasıl koruyabilirim?

Ağız sağlığınızı korumanız için, günlük olarak oral hijyeninize dikkat edin. Örneğin :

Günde iki defa dişlerinizi fırçalayın.

Dişlerinizi günlük diş ipi ile temizleyin.

Sağlıklı bir diyet yağın ve öğünler arasındaki atıştırmaları sınırlandırın.

Diş fırçanızı her üç ile dört ay arasında değiştirin veya diş fırçasının kılları kötü yıprandığında daha erken değiştirin.

Düzenli diş kontrollerinizi planlayın.

Bunun yanında ağız sağlığı problemlerinizde bir artış olduğunda doktorunuz ile iletişime geçin. Unutmayın ki ağız sağlığınızın bakımı genel sağlığınız için bir yatırımdır.