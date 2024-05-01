Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) Başkanı Naci Köseoğlu, İnegöl Sivil Toplum Platformu adına yaptığı açıklamada, İsrail'e ekonomik boykotun Siyonist rejimin zor günler yaşamasına sebep olduğunu vurguladı. Köseoğlu, İnegöl halkından İsrail menşei ürünleri almamalarını isteyerek, bu eylemin çocuk katliamına ortak olmamak anlamına geldiğini dile getirdi.

Gazze'deki zulmün dünya genelinde tepki çektiğini belirten Köseoğlu, Türkiye'de yaşayan vatandaşların da İsrail ürünlerine boykotla destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Köseoğlu, İsrail'in vahşi saldırılarına karşı durmak için ekonomik anlamda da cezalandırılması gerektiğini savundu. Siyonistlerin ekonomik olarak zorlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Köseoğlu, Türkiye'nin uluslararası destekle kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki zulmün tüm dünyaya yayıldığını belirten Köseoğlu, ABD ve Avrupa'daki tepkilerin önemine işaret etti.Köseoğlu, “Zulüm durmuyor devam ediyor. Yakın zamandaki zulüm Gazze’de başladı ama şimdi tüm dünyada yayılıyor. Sosyal medyada ‘Gazze’ye destek vermek isteyen herkese karşı sosyal medya şirketleri de boykot uyguluyor ama nafile. Gördüğünüz üzere Amerika’da insanlık namına üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm kesimler ayağa kalktı. Dekanlar, öğrenciler, bölüm başkanları gözaltına alınıyor veya tutuklanıyor. Avrupa’da ayağa kalkmış durumda. Bu gibi ülkelerde yapılan yürüyüşlerin ve protestoların son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bizlerde ilçemizde bu noktada birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinde yapılan boykot çağrılarına, insanların destek verdiğini ifade eden Köseoğlu, İnegöl'de de benzer çalışmaların yapıldığını ve yapılacağını " “Bugünlerde özellikle boykot konusunu yeniden gündeme getirmek istedik. Yılmadan, usanmada boykotları sürdürmemiz gerekiyor. Yapılan zulümlere bir nebze de olsa karşı durmak için İnegöl ilçe halkından boykot ürünleri almamalarını rica ediyoruz. İsrail ürünü alma, çocuk katili olma diyoruz. İsrail ürünü alma, çocukları ebeveynsiz bırakma diyoruz. İsrail ürünü alma, akan kana ortak olma diyoruz” diyerek açıkladı.