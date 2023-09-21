Bursa'da, Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle, Türklerin Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya yerleştiği 13. yüzyılda kurduğu esnaf teşkilatı Ahilik geleneği canlandırıldı. Bu gelenek, tarihi Koza Han'da yaşatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerle Ahilik Haftası'nın önemi vurgulandı. Ahilik, Osmanlı Devleti'nin temellerini atan ve 13. yüzyılda ortaya çıkan esnaf teşkilatı olarak tarih sahnesine çıktı. Bu yıl da geleneksel olarak kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Koza Han'da "Şed Kuşanma" töreni düzenlendi.

Koza Han, Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olmuş ve bu hanın ürünleri dünya saraylarını süslemiştir. Tarihi yapı, yaklaşık 800 yıllık bir geleneği yaşatmak için bu kez Ahilik geleneğine ev sahipliği yaptı. "Şed Kuşanma" töreni, kalfalıktan ustalığa geçişin sembolik bir ritüeli olarak gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, dönemin kıyafetlerini giyerek sahneledikleri tiyatral gösteri ile vatandaşları geçmişe götürdü. Tiyatrocuların oyununda, Ahilik geleneğinin temelinde yardımlaşma ve ihtiyaç sahiplerine destek olma anlayışının önemine vurgu yapıldı.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da törene katıldı. Fethi Yıldız, tiyatrocuların gösterisini takdirle karşılayarak Ahilik ve Osmanlı döneminden gelen ahlaki değerlerin, İslam hukukunun ülke için önemli olduğunu belirtti. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile birlikte töreni izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, “Tiyatrocularımız bu geleneği çok güzel sergiledi. Oyunda söyledikleri bir kelime çok dikkatimi çekti. Biz kendimiz muhtaç olsak bile ihtiyaç sahiplerine verebilecek bir şeylerimizin olmasından bahsedildi. Bu çok güzel bir algı ve gerçekten de bugün ülkemizde ‘her şey benim olsun’ gibi bir mantıkla karşı karşıyayız. Ahilik ve Osmanlı döneminden gelen ahlaki değerleri ve İslam hukukunu uyguladığımız takdirde bu ülkenin ufkunun açık olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi."