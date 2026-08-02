Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer dönemindeki sessizliği kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sarı-kırmızılıların transferde henüz beklenen hamleleri yapmamasını yorumlayan Çakar, kulüpte yaşanan sürecin futbol dinamiklerinin ötesinde olabileceğini öne sürdü.

Sabah’a açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, Galatasaray’ın transfer politikasına yönelik soruyu yanıtlarken kulübün mevcut durumunun birçok soru işaretini beraberinde getirdiğini söyledi.

"BU İŞİN İÇİNDE BAŞKA BİR İŞ VAR"

"Galatasaray transferde sessizliğini koruyor. Bunun için de çok fazla eleştiri var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen yıllarda olduğu gibi 'Fırtınadan önceki sessizlik' diyebilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül ister ki Galatasaray'ın bu patolojik sessizliği futbolun doğruları ile paralel olsa. Yani diğer bir deyişle bekleyip bekleyip en doğru transferi, nokta transferi yapmak olsa. Fakat bu işin içinde başka bir iş var. Görünen o ki bir boş vermişlik havası hakim."

SPONSORLUK VE MALİ YAPI İDDİASI

Çakar, sözlerinin devamında Galatasaray’ın mali durumuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Geçmiş dönemlerde gündeme gelen sponsorluk desteklerini hatırlatan deneyimli yorumcu, transferde yaşanan sessizliğin farklı sebeplere dayanabileceğini öne sürdü.

Deneyimli yorumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bunun futbolun dinamikleriyle bir ilgisi yoksa Galatasaray'a bir cismin yaklaştığının haberi mi alındı ya da geçen yıllarda 'isminin açıklanmasını istemeyen sponsorlar' takviyesi ile gelen paralar mı kesildi? Dedim ya Galatasaray'da yıllardır süregelen hep bir flu tablo hakim. Bekleyeceğiz, ne olacak göreceğiz."