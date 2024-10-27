Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olan Balıkesir’in Edremit ilçesinde hasat sezonu devam ederken Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin “Zeytinyağı pahalı olmayı hak eder” dedi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinliklerde hasat devam ederken Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin hasadın zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu değinerek “Çok zor ve meşakkatli bir süreç. Görüyorsunuz ağaçlardan ne kadar zor toplandığını. Bu makineler yapıyor gibi gözüküyor ama bu makinelerin kolunu tutmak, uzun süre bir de bu sallanan rezonanslı makineyi havada tutmak gerçekten çok zor. Bilek gücü gerekiyor. Kadınlarımız, emekçilerimiz yerden topluyorlar ve bu gerçekten zor bir iş ve bunlar teker teker toplanıyor ağaçtan. Sonra fabrikalara gidiyor. Zeytinler yapraklarından ayrılıyor, yıkanıyor tozundan, toprağından ayrılıyor. Taşlar da kırılıp hamur haline geliyor ve çok kuvvetli makinelerde yağı, suyu, posası birbirinden ayrılıyor. Sonra filtre ediliyor. Kimyasal analizler, duygusal analizler, tenekeleme, etiketleme...”dedi.

Zeytinyağı’nın pahalı olmayı hak ettiğini ifade eden Çetin “Yani sofraya gelene kadar çok meşakkatli bir süreç. O yüzden zeytinyağı biraz pahalıdır. Zeytinyağı pahalı olmayı hak eder. Zeytinyağını tadan, tatmasını iyi bilen, zeytinyağını kültürünü özümsemiş insanlar zeytinyağını hakkıyla tüketir. Bizler Edremit’te sizlere zeytinyağını tattırıyoruz. Kaliteli zeytinyağını tattırıyoruz. Buyurun gelin Edremit’e bekliyoruz.”dedi.