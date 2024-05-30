CANiK’in içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketleri tarafından üretilen ürünler, bugüne kadar icra edilen EFES serisi tatbikatlar içerisindeki en geniş katılımlı birleşik ve müşterek tatbikat olan EFES-2024’te 50’den fazla ülkeden katılımcının beğenisini kazandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ulusal ve uluslararası iş birliği kabiliyetlerini artırmak, müttefik ülkelerle birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmek ve Türk savunma sanayisinin en son teknolojilerini sergilemek amacıyla düzenlenen EFES-2024 Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki aşama halinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde icra edilen EFES 2024 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük ve kapsamlı planlı tatbikatlarından biri olarak dikkati çekiyor.

EFES 2024’e, 50’den fazla ülkeden yaklaşık 1500 yabancı personel ile birlikte toplamda 12 bini aşkın askeri personel katıldı. Tatbikata ABD, İtalya, Fransa, Azerbaycan, Pakistan, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’nın da aralarında bulunduğu ülkeler iştirak etti.

Tatbikatın en önemli etkinliklerinden biri olan Seçkin Gözlemci Günü, tatbikatın son haftasında savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

CANiK ve SYS Grup şirketleri olan UNIROBOTICS, AEI Systems ve MECANIK EFES-24 Tatbikatı’na güçlü bir katılım sağladı. Tatbikat kapsamında oluşturulan Savunma Sanayi Sergisi’nde açılan ortak stant alanında 23-30 Mayıs tarihlerinde SYS Grup şirketlerinin milli modern silah sistem ve konseptleri sergilendi.

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, tatbikat ve fuara ilişkin değerlendirmesinde, EFES 2024’ün, Türkiye’nin milli askeri yeteneklerini ve savunma sanayii ürünlerini sergileme fırsatı sunarken, müttefik ülkelerle koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. EFES-2024’ün bölgedeki en geniş katılımlı ve kapsamlı tatbikat olma özelliğinin, Türkiye’nin uluslararası savunma iş birliğine verdiği önemi gösterdiğini vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

“EFES 2024 Tatbikatı, bölgesel güvenliğe katkıda bulunma ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor. CANiK ve tüm ekosistemi UNIROBOTICS, AEI Systems de bu önemli tatbikatta kendini kanıtlamış silah ve silah sistemlerini modern dünya ordularına gösterme imkanı buldu. Başta AEI Systems’ın 30x113 mm düşük geri tepmeli topu VENOM LR ve 30x113 mm konseptimiz tüm modern orduların dikkatini çekerken, Hisar sınıfı milli açık deniz karakol gemilerimize entegre edilen TRAKON TARGAN milli deniz tipi uzaktan komutalı silah sistemimiz (UKSS), özellikle insansız kara ve deniz sistemlerinin en çok tercih edilen UKSS’si olan TRAKON LITE seçkin gözlemcilerden tam not aldı.”