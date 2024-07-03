Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Uluslararası Ticari Marka Birliği ortak koordinasyonunda, “Uluslararası Markalaşma ve Markanın Korunması” konulu panel düzenlendi.

Başta International Trademark Association (INTA) İcra Kurulu Başkanı Etienne Sanz de Acedo’nun aralarında yer aldığı birçok konuşmacı “Uluslararası markalaşma, markanın yönetimi, markanın korunması ve ihracat destekleri” üzerine önemli bilgilendirmeler yaptılar.

Markalaşmanın önemle üzerinde durulması gereken bir kavram olduğunu söyleyen TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, “Marka, ürünün elle dokunulamayan, gözle görülemeyen; hislerle, duygularla anlaşılabilen tarafıdır. Bir sloganın, bir logonun, müşteriye bambaşka şeyler hayal ettirmesidir. Marka, kimliğimizi, kişiliğimizi yansıtan bir aynadır ve satın alma kararı üzerindeki en etkili faktördür” dedi

Konuşmasında panele katılanlara tavsiyelerde de bulunan Güleç, “İhracatımızı güçlendirmek istiyorsak, katma değerli ve markalı ihracatı stratejimizin merkezine koymalıyız. Bütün şirketlerimize, ihracatçılarımıza bu temel yaklaşım odağında stratejilerini oluşturmalarını, ancak global marka yolculuklarında da başlangıç hikayelerini unutmamalarını önermekteyiz” diye konuştu.