Kayyum atamaları sürecek mi?

31 Ekim’de önce CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı. Ardından Mardin, Batman ve Halfeti’de de kayyum atamaları yapıldı. En son ise Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında kayyum atamalarının birer birer devam edeceğini belirten yeni bir iddiada bulundu.

Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Öyle anlaşılıyor ki DEM’li belediyelere bir anda kayyum atanmayacak.

Sırayla, yavaş yavaş, birer ikişer gelecek kayyumlar.

Bu yöntemle CHP’nin her kayyum atamasında ortalığı ayağa kaldırması bekleniyor galiba.

Peki CHP ne yapıyor?

Bu beklentiyi fazlasıyla karşılıyor.

Salgın var kendinize dikkat edin

- Meclis’teki arbededen rahatsız olduğunu açıkça söylüyor.

- MİT’in kendilerine verdiği brifingle ilgili çok olumlu mesajlar veriyor.

- Kemal Kılıçdaroğlu’na vefasını gösteriyor.

- Elinden geldiğince ezber bozmaya çabalıyor.

Bazen sapma gösterse de Özgür Özel’in çizgisini beğeniyorum."