AI Tomorrow Summit 2024 etkinliğinde gerçekleştirilen AITS AWARDS ödül töreninde Yemeksepeti, ‘E-Yemek’ kategorisinde ödül aldı.

Türkiye’de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, AI Tomorrow Summit 2024 kapsamında gerçekleştirilen AITS AWARDS ödül töreninde, ‘E-Yemek’ kategorisinde ödüle layık görüldü. 23-24 Mayıs tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde hibrit olarak düzenlenen AI Tomorrow Summit 2024 etkinliği, yapay zeka teknolojilerinin geleceğini şekillendiren yenilikçi fikirler, projeler ve iş modellerini sergileyen bir platform olarak öne çıktı.

Üstün performans ve yenilikçi yaklaşımlar ödül getirdi

24 Mayıs akşamı fiziksel olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, çeşitli alanlarda başarı göstermiş birçok kurum, kuruluş ve isim ödüllerine kavuştu. AIPA ve Kuantum Araştırma tarafından gerçekleştirilen ölçümlemeler sonucunda Yemeksepeti, online yemek siparişi hizmetinde gösterdiği üstün performans ve yenilikçi yaklaşımlarıyla ‘E-Yemek’ ödülünü almaya hak kazandı.

Teknoloji ve yapay zeka alanında Türkiye’den ve dünyadan önemli isimleri ve firmaları bir araya getiren AI Tomorrow Summit 2024, sektörün geleceğine ışık tutan bir etkinlik olarak dikkat çekti.