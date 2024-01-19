Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı. Cinnet getirerek kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar eden komiserin boşanma aşamasındaki eşiyle son kez konuşmaya gittiği öğrenildi. Komiserin cansız bedeni, meslektaşları tarafından tabuta konularak evden çıkarıldı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve’de komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal (50), boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için eve geldi. Çıkan tartışmada cinnet getiren komiser, kızı Ayşegül Oğuz (31), eşi Nesrin Ünal (46) ve kendi annesi Ayişe Ünal’ı (78) silahla vurduktan sonra intihar etti. Olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dehşet veren aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı. Parmak ve kan izi ile mermi kovanları gibi detayları araştırarak inceleme yapan polis ekipleri, evden tüfek, pompalı tüfek ve birçok delil torbasıyla çıktı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından polis ekipleri, meslektaşları Ünal’ın cenazesini tabuta koyarak evden çıkardı. İlker Tarık Ünal ve kızı Ayşegül Oğuz’un cansız bedenleri, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine gönderildi.

Olaya ilişkin başlatılan tahkikat sürüyor.