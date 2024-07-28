Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 11 bin 257 çiftin başvurduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de doğurganlık oranlarının düşmesine ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, Mart ayında TÜİK ile "Türkiye Yaşlı Profili" araştırması yaptıklarını, buna göre Türkiye'nin yaşlı nüfusunun son beş yılda yüzde 21,4 arttığını belirtti.

Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son başvuru sayısına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fona bugüne kadar 11 bin 257 çiftin başvurduğunu söyledi.

Gerekli kriterleri sağlayan, eğitim, danışmanlık hizmetlerine katılan ve resmi nikahı gerçekleşen 2 bin 386 çifte de toplam 357 milyon 900 bin lira ödeme gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Göktaş, deprem bölgesinde başlayan projenin uygulamasını doğum oranının en düşük olduğu Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün de ekleneceğini söyledi.