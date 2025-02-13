Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardım Başvurusu Nakit yardımı aylık veya bir kez verilir. Mali destek başvurusu, başvuru koşulları, işsizler için mali destek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, mali destek talep etme ve e- üzerinden mali destek talep etme hakkında bilgi bulacaksınız.

E-Devlet Maddi Yardım Sorgulama

Mali destek talepleri e-devlet aracılığıyla iletilebilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardım Başvurusu Yapmanız gereken tek şey, e-Devlet hizmetleri sayfasında oturum açmaktır ve adınıza veya hanenize kaydedilen mali yardım bilgilerini talep ederek görüntüleyebilirsiniz. Gelir doğrulamanızın sonucunu belirlemek için mali yardım bilgilerini kullanabilirsiniz.

Bakanlık Tarafından Yapılan Maddi Yardımlar

İşsizlere maddi yardım

İşyerindeki kadınlar için

Engelliler için

Evde bakıma ihtiyaç duyan hastalar

Ev sahibi aileler

Şehit ve gazi yakınları

Aylık sabit geliri olmayan muhtaç insanlar

Bakanlık tarafından belirlenen diğer muhtaçlar

Doğum Yapan Annelere Maddi Yardımlar

Devlet, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla her yıl doğum yapan kadınlara maddi ve mali destek sağlamaktadır. Doğum yapan anneye sağlanan yardım ve ödemelerin miktarı;

Süt ve emzirme ödeneği: Emzirme ödeneği 202 TL ‘dir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişinin 120 gün içinde SGK veya BAĞKUR’a bağlanması ve numarasını doldurması gerekmektedir. Uygulamalar; Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından resmi web sitesi üzerinden kabul edilmektedir.

Emzirme ödeneği ‘dir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişinin 120 gün içinde SGK veya BAĞKUR’a bağlanması ve numarasını doldurması gerekmektedir. Uygulamalar; Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından resmi web sitesi üzerinden kabul edilmektedir. Çocuk yardımı: çalışma koşullarına gerek yoktur. 15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan annelerden devlet desteği alan ilk çocuk için; 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, diğer çocuklar için 600 TL. Başvurmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na veya ALO 144 sosyal yardım hattına başvurabilirsiniz.

Yarım günlük iş yardımı: Doğumdan sonra kadınların işlerini desteklemek için yarı zamanlı işte alınan toplam maaşın bir kısmı işveren, diğeri de İŞKUR tarafından ödenmektedir. Ancak çocuğun bu yardımdan yararlanabilmesi için 3 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. NOT: Yarım günlük yardımlardan yararlananlar süt yardımından yararlanamaz.

Doğumdan sonra kadınların işlerini desteklemek için yarı zamanlı işte alınan toplam maaşın bir kısmı işveren, diğeri de İŞKUR tarafından ödenmektedir. Ancak çocuğun bu yardımdan yararlanabilmesi için 3 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. NOT: Yarım günlük yardımlardan yararlananlar süt yardımından yararlanamaz. Bakım ödeneği: Çalışan kadınlar ve çalışan annelere yönelik destek türlerinden biri de bakıcı desteğidir. Resmi SGK web sitesinde veya e-devlet sisteminde başvurabilirsiniz.

Çalışan kadınlar ve çalışan annelere yönelik destek türlerinden biri de bakıcı desteğidir. Resmi SGK web sitesinde veya e-devlet sisteminde başvurabilirsiniz. Engellilik ödeneği: Rapor için nakit olarak alınabilecek tutar ayakta tedavi gören hastalar için günlük 65,40 TL, yatarak tedavi gören hastalar için günlük 49,05 TL’dir.

Engellilere Yapılan Maddi Yardımlar

Engelli insanlar her yıl mali destek alırlar. Mali desteğe ek olarak, engelliler için özel indirimler ve avantajlar vardır. Engellilere devletten maddi destek;

Evde bakım maaşı: T. C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından % 50 ve üzeri engellilik oranına sahip kişiler için hazırlanan sağlık raporunda “ağır engellilik” ibaresi bulunmalıdır. Bir rapor, ciddi engelli kişilerin kendilerine bakamadıklarını ve bu kişilerin evde yardım aldığını ortaya çıkardı. SGK ile ilgili kanuna göre, annesi veya babası vefat eden engellilerin % 60’ından fazlası, 5510 sayılı Kanunda belirtilen kriterlerin karşılanması sonucunda emekli maaşının % 25’ini almaktadır. Aksi takdirde süresiz olarak verilen bu aylığın şartlarından biri sakatlık maaşı aldı.

Muhtaç Aylığı: Fonlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan muhtaç aylığı, kamuoyunda “yoksulluk ödeneği” olarak anılmaktadır. 18 yaş altı engelli ve düşük gelirli çocukların % 40’ı yoksulluk belgeli acil emeklilik maaşı almaktadır. Ayrıca sosyal güvencesi olmamalı, mahkeme emri veya kanunla temin edilmemeli, gelirleri veya emekli maaşları, gelir getirici taşınır veya taşınmaz malları olmamalıdır. ve bu varlıklar bulunursa, gelirin asgari emekli maaşının altında olması gerekir.

Engellilik ödeneği: bir kişi en az % 40 engelli olmalıdır. Aynı zamanda bir başka koşul da sosyal korumanın olmamasıdır. Bir kişinin engellilik aylığı alabilmesi için 18 yaşından büyük olması veya daha gençse bir ebeveyninin olması gerekir. Gelir doğrulaması sonucunda belirlenen engellilik aylığı alabilmek için, bir kişinin SYD fonuna başvurması ve engellilik aylığı için başvurması gerekir. Bir gelir kriteri için sağlanan mali destek için, bu kritere uygun gelir asgari ücretin üçte birini geçmemelidir.

Devlet Sed Yardımları konumuz için buraya tıklayanız.

Geliri Olmayanlara Kaymakamlıktan Maddi Yardım

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan hanehalklarına ayni ve nakdi yardım şeklinde destek sağlanmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelerin ikamet ettikleri bölgenin valilerine başvuru yapılabilir. Başvurular çevrimiçi olarak da gönderilebilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardım Başvurusu Ev yardımı alabilmek için, başvuru sahibinin belirli durumları tanımlaması gerekir. Belirlenecek kriterlerden biri olan gelir kriteri belirlenen sınırın altına düşerse, her durumda hane halkı yardımı olacaktır;

Gıda

Barınma

Yakacak

Muhtaç asker ailelerine yardım

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik EVEK yardımı

Öksüz ve yetim yardımı

Muhtaç asker çocuğu yardımı

Doğum yardımı

ETD elektrik tüketim desteği

Yardım alacaksın. Kaymakamlarınızla iletişime geçebilirsiniz.

Şehit Yakınları ve Gazilere Yapılan Yardımlar

Devlet, şehit yakınlarını ve eski savaşçıları birçok alanda destekliyor. Şehit ailelerine ve gazilerimize maddi ve manevi yardım ve yardım;

Özel eğitim bursu,

Devlet kurumlarında çalışma hakkı,

Akrabalar tutuklanmıyor,

Faizsiz konut kredileri,

Eğitim ve öğretim desteği,

Şehit çocuklarına aylık ödeme

Bu bakanlık tarafından verilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardım Başvurusu Şehit ve gazi yakınlarına sağlanan diğer maddi ve maddi olmayan yardımların sağlanmasında yardım edilen kişi. TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Sosyal Güvenlik Departmanına başvurmalı ve belirli koşulları sağlamalıdır. Bir şehidin akrabasından yardım arayanlar, şehidin birinci dereceden akrabası olmalı ve bu kategoriye girmelidir;

Anne

Baba

Kardeşler

Eş

Çocuklarınız olabilir.