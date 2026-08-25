Soruşturma, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) verileri, finansal hareketler ve dijital incelemeler doğrultusunda şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL’lik para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. İncelemelerde söz konusu para hareketlerinin tekil işlemlerden ziyade organize ve katmanlı bir finansal yapı içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirildi.

İstanbul ve Ankara’daki adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi yakalanırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye de el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.