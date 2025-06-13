Tayland Havalimanı yetkilileri, Phuket’ten Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye gitmekte olan Air India’ya ait bir yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle adaya zorunlu iniş yaptığını açıkladı. AI 379 sefer sayılı ve 156 yolcu taşıyan uçak, acil durum prosedürleri doğrultusunda tahliye edildi.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, uçak Cuma sabahı yerel saatle 09.30’da Phuket Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Ancak Andaman Denizi üzerinde geniş bir daire çizdikten sonra rotasını değiştirerek tekrar Phuket’e döndü ve acil iniş gerçekleştirdi. Bomba tehdidine ilişkin detaylı bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Olay, Perşembe günü Ahmedabad'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ve 240'tan fazla kişinin ölümüne yol açan bir Air India uçağının ardından yaşandı.